Getty Images
«Челси» отпраздновал гол вместе со стюардом
Праздник должен коснуться каждого.
«Челси» открыл счет в матче девятого тура АПЛ с «Уотфордом» на 11-й минуте.
Автором мяча стал Педро, который выбежал праздновать за бровку. К нему подбежали партнеры по команде, подключившие в празднование и ничего не подозревавшего стюарда.
- «Челси» после восьми туров занимает пятое место в АПЛ с 13 очками.
- Лидирующий «Манчестер Сити» опережает «синих» на 9 баллов.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте