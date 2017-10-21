«Челси» отпраздновал гол вместе со стюардом

«Челси» открыл счет в матче девятого тура АПЛ с «Уотфордом» на 11-й минуте.

Автором мяча стал Педро, который выбежал праздновать за бровку. К нему подбежали партнеры по команде, подключившие в празднование и ничего не подозревавшего стюарда.

«Челси» после восьми туров занимает пятое место в АПЛ с 13 очками.

Лидирующий «Манчестер Сити» опережает «синих» на 9 баллов.

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