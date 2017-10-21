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«Манчестер Юнайтед» выхватил 2 гола от «Хаддерсфилда» в чемпионате Англии

«МЮ» выхватил 2 гола от «Хаддерсфилда»
Eurosport

1 час назадИзменено 58 мин. назад

Особенный отпустил Пепа на 5 очков.

В составе манкунианцев произошли четыре изменения по сравнению в матчем Лиги чемпионов: против «Хаддерсфилда» вместо Линделёфа, Блинда, Мхитаряна и Рэшфорда вышли Джонс, Янг, Лингард и Марсьяль.

На 28-й минуте Хуан Мата ошибся в середине поля, Том Инс вбежал в штрафную, пробил точно в Давида де Хеа, а Аарон Муй, который и перехватил мяч у Маты, добавил в сетку. Этот гол прервал сухую серию «Хаддерсфилда» из 431 минуты.

Через пять минут вышедший на замену Виктор Линделёф пропустил мяч после выноса голкипера хозяев, Лоран Депуатр обошел вратаря «МЮ» и положил второй гол.

В конце второго тайма Маркус Рэшфорд, выбежавший на поле после перерыва, кивнул мяч в створ после паса Ромелу Лукаку и сократил разницу, но «Манчестер» не спас ничью в этом матче – 1:2.

  • «Манчестер Юнайтед» остался вторым и увеличил отставание от «Сити» на 5 очков.
  • «Хаддерсфилд» подпрыгнул в таблице на 10-е место с 12 баллами.

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