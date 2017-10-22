«Тоттенхэм» – «Ливерпуль»: перед матчем чемпионата Англии

Последние несколько лет «Тоттенхэм» вгрызается в чемпионские гонки и массирует косточки большинству топ-клубов. Тем удивительнее, что «шпоры» не обыгрывали «Ливерпуль» уже 5 лет. «Спёрс» победили «красных» в 2012-м, когда за команду бегал Бэйл, а у соперников пару в атаке составляли Суарес и Стерлинг. От тех команд в 2017-м остались лишь воспоминания и четыре фамилии: Дембеле, Вертонген, Льорис и Хендерсон.

«Тоттенхэм» – фаворит очередной встречи, пусть даже на неделе сгонял на тяжелую игру в Мадрид (1:1 с «Реалом»). У «Ливерпуля» случился разминочный выезд в Марибор. При этом у «красных» есть более тяжелые потери: на поле «Уэмбли» точно не выйдут Клайн и Мане. Остается под вопросом Лаллана. У хозяев лазарет заполнен куда меньше: без Ламелы» «шпоры» справляются уже год, а Ваньяма, Дембеле и Дэвис, несмотря на мелкие болячки, готовы к борьбе.

Кто что сказал

Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»: «Не играл с «Тоттенхэмом» на «Уэмбли», поэтому матч может сложиться иначе, чем предыдущие. Это будет хорошая игра, каждый болельщик должен ждать ее.

Думаю, «Тоттенхэм» в этом сезоне выступает чуть лучше нас. Летом их покинул лишь Кайл Уокер. Это доказывает, насколько большую работу там проделали. В ближайшие несколько лет им будет сложно удержать лучших. Харри Кейн – один из сильнейших форвардов мира. Также отмечу Деле Алли и Кристиана Эриксена» (Sky Sports).

Маурисио Почеттино, главный тренер «Тоттенхэма»: Мы хотим сыграть так же, как с «Реалом». Думаю, это был очень хороший опыт. Впереди очень плотный график – матч каждые 3-4 дня в течение трех недель.

Если хотим играть в финалах и бороться за трофеи, то самое время, чтобы многому научиться. Например, тому, что каждая игра важна. «Ливерпуль» – потрясающая команда, с отличным тренером. Конечно, предстоит очень тяжелая игра, но задача одна – победить» (Sky Sports).

Цифры говорят

«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» проведут 51-й очный матч: на счету «шпор» 13 побед, 14 ничьих и 23 поражения.

11 из 13 побед лондонцев пришлись на домашние игры.

В среднем за матч команды забивают друг другу 2,8 гола.

«Тоттенхэм» не выигрывает у «Ливерпуля» с 2012 года (9 игр, 3 ничьи, 6 поражений).

В последних 4 гостевых матчах против «шпор» «Ливерпуль» добился 2 побед, дважды сыграл вничью и пропустил лишь 1 гол.

В случае успеха «Уэмбли» станет 53-м стадионом, на котором побеждали «скаузеры».

Харри Кейн ни разу не забивал «Ливерпулю» в домашних матчах.

Люди в черном

Центральный матч девятого тура достался 46-летнему арбитру из Бирмингема Андре Марринеру. В 2017 году рефери отработал 32 матча, а в сумме был заявлен на 52 встречи (включая позицию запасного).

Марринер в основном судит в Англии и крайне редко выезжает работать за границу: на его счету пять международных матчей, в том числе встреча Лиги Европы между «Зенитом» и «Реал Сосьедад» (3:1).

Андре не входит в число зверствующих арбитров и показывает в среднем три желтые карточки за игру.

Котировки букмекеров

Победа «Тоттенхэма»: 2,23

Ничья: 3,54

Победа «Ливерпуля»: 3,36

Ориентировочные составы

«Тоттенхэм»

«Ливерпуль»

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