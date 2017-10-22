Eurosport
«Тоттенхэм» – «Ливерпуль»: перед матчем чемпионата Англии
Игра, в которой «шпоры» могут прервать пятилетнюю серию неудач против парней из Мерсисайда.
Последние несколько лет «Тоттенхэм» вгрызается в чемпионские гонки и массирует косточки большинству топ-клубов. Тем удивительнее, что «шпоры» не обыгрывали «Ливерпуль» уже 5 лет. «Спёрс» победили «красных» в 2012-м, когда за команду бегал Бэйл, а у соперников пару в атаке составляли Суарес и Стерлинг. От тех команд в 2017-м остались лишь воспоминания и четыре фамилии: Дембеле, Вертонген, Льорис и Хендерсон.
«Тоттенхэм» – фаворит очередной встречи, пусть даже на неделе сгонял на тяжелую игру в Мадрид (1:1 с «Реалом»). У «Ливерпуля» случился разминочный выезд в Марибор. При этом у «красных» есть более тяжелые потери: на поле «Уэмбли» точно не выйдут Клайн и Мане. Остается под вопросом Лаллана. У хозяев лазарет заполнен куда меньше: без Ламелы» «шпоры» справляются уже год, а Ваньяма, Дембеле и Дэвис, несмотря на мелкие болячки, готовы к борьбе.
Кто что сказал
Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»: «Не играл с «Тоттенхэмом» на «Уэмбли», поэтому матч может сложиться иначе, чем предыдущие. Это будет хорошая игра, каждый болельщик должен ждать ее.
Думаю, «Тоттенхэм» в этом сезоне выступает чуть лучше нас. Летом их покинул лишь Кайл Уокер. Это доказывает, насколько большую работу там проделали. В ближайшие несколько лет им будет сложно удержать лучших. Харри Кейн – один из сильнейших форвардов мира. Также отмечу Деле Алли и Кристиана Эриксена» (Sky Sports).
Маурисио Почеттино, главный тренер «Тоттенхэма»: Мы хотим сыграть так же, как с «Реалом». Думаю, это был очень хороший опыт. Впереди очень плотный график – матч каждые 3-4 дня в течение трех недель.
Если хотим играть в финалах и бороться за трофеи, то самое время, чтобы многому научиться. Например, тому, что каждая игра важна. «Ливерпуль» – потрясающая команда, с отличным тренером. Конечно, предстоит очень тяжелая игра, но задача одна – победить» (Sky Sports).
Цифры говорят
- «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» проведут 51-й очный матч: на счету «шпор» 13 побед, 14 ничьих и 23 поражения.
- 11 из 13 побед лондонцев пришлись на домашние игры.
- В среднем за матч команды забивают друг другу 2,8 гола.
- «Тоттенхэм» не выигрывает у «Ливерпуля» с 2012 года (9 игр, 3 ничьи, 6 поражений).
- В последних 4 гостевых матчах против «шпор» «Ливерпуль» добился 2 побед, дважды сыграл вничью и пропустил лишь 1 гол.
- В случае успеха «Уэмбли» станет 53-м стадионом, на котором побеждали «скаузеры».
- Харри Кейн ни разу не забивал «Ливерпулю» в домашних матчах.
Люди в черном
Центральный матч девятого тура достался 46-летнему арбитру из Бирмингема Андре Марринеру. В 2017 году рефери отработал 32 матча, а в сумме был заявлен на 52 встречи (включая позицию запасного).
Марринер в основном судит в Англии и крайне редко выезжает работать за границу: на его счету пять международных матчей, в том числе встреча Лиги Европы между «Зенитом» и «Реал Сосьедад» (3:1).
Андре не входит в число зверствующих арбитров и показывает в среднем три желтые карточки за игру.
Котировки букмекеров
Победа «Тоттенхэма»: 2,23
Ничья: 3,54
Победа «Ливерпуля»: 3,36
Ориентировочные составы
«Тоттенхэм»
«Ливерпуль»
- Текстовый онлайн матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» начнется в 18:00 (мск).
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