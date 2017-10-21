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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп: «Харри Кейн представляет для нас большую угрозу, чем Лукаку»

Клопп: «Кейн представляет для нас большую угрозу, чем Лукаку»
Eurosport

51 мин. назадИзменено 13 мин. назад

Очередная порция похвалы для форварда «Тоттенхэма».

Юрген за сутки до матча девятого тура АПЛ против «Тоттенхэма» высказался о нападающем соперника Кейне и сравнил его с Лукаку.

«Мне не хотелось бы оценивать их. Они оба великолепные нападающие. Разница в том, что Харри намного больше участвует в игре, даже когда не забивает. Хотя я абсолютно уверен, что Лукаку тоже придет к этому.

Мы избежали голов от Лукаку, и это может быть ключом к игре против Кейна. Но мы не должны сосредотачиваться на одном игроке, потому что повсюду находится Деле Алли, или Эриксен может пробить или отдать из любой позиции», – заявил Клопп Evening Standart.

  • «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» встретятся на «Уэмбли» 22 октября в 18:00 (мск).
  • На счету Харри Кейна 11 голов в 11 матчах за клуб в сезоне-2017/18.

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