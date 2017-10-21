Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп: «Харри Кейн представляет для нас большую угрозу, чем Лукаку»

Юрген за сутки до матча девятого тура АПЛ против «Тоттенхэма» высказался о нападающем соперника Кейне и сравнил его с Лукаку.

«Мне не хотелось бы оценивать их. Они оба великолепные нападающие. Разница в том, что Харри намного больше участвует в игре, даже когда не забивает. Хотя я абсолютно уверен, что Лукаку тоже придет к этому.

Мы избежали голов от Лукаку, и это может быть ключом к игре против Кейна. Но мы не должны сосредотачиваться на одном игроке, потому что повсюду находится Деле Алли, или Эриксен может пробить или отдать из любой позиции», – заявил Клопп Evening Standart.

«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» встретятся на «Уэмбли» 22 октября в 18:00 (мск).

На счету Харри Кейна 11 голов в 11 матчах за клуб в сезоне-2017/18.

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