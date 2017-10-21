Onda Cero: «Реал» хочет включить Гарета Бэйла и Борху Майораля в сделку по Харри Кейну

Руководство мадридского клуба рассматривает Харри в качестве усиления летом 2018 года.

Мадридцы контактировали с представителями «Тоттенхэма» и запросили точную сумму, которую «шпоры» хотят выручить от продажи нападающего. Президент лондонцев Даниэль Леви заявил, что не продаст Кейна меньше, чем за 222 млн евро – сумму, которую «ПСЖ» выплатил за Неймара.

Onda Cero утверждает, что цена не отпугнула «бланкос». Они готовы отбить некоторую часть суммы, отдав в «Тоттенхэм» Гарета Бэйла и нападающего Борху Майораля, которым «Спёрс» интересуются последние два года.

На счету Кейна 11 голов в 11 матчах за клуб в сезоне-2017/18.

Кейн – лучший бомбардил АПЛ последних двух сезонов.

Transfermarkt оценивает Харри в 60 млн евро.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме