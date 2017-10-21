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Onda Cero: «Реал» хочет включить Гарета Бэйла и Борху Майораля в сделку по Харри Кейну
Мадридцы подбивают клинья к лучшему форварду Англии.
Руководство мадридского клуба рассматривает Харри в качестве усиления летом 2018 года.
Мадридцы контактировали с представителями «Тоттенхэма» и запросили точную сумму, которую «шпоры» хотят выручить от продажи нападающего. Президент лондонцев Даниэль Леви заявил, что не продаст Кейна меньше, чем за 222 млн евро – сумму, которую «ПСЖ» выплатил за Неймара.
Onda Cero утверждает, что цена не отпугнула «бланкос». Они готовы отбить некоторую часть суммы, отдав в «Тоттенхэм» Гарета Бэйла и нападающего Борху Майораля, которым «Спёрс» интересуются последние два года.
- На счету Кейна 11 голов в 11 матчах за клуб в сезоне-2017/18.
- Кейн – лучший бомбардил АПЛ последних двух сезонов.
- Transfermarkt оценивает Харри в 60 млн евро.
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