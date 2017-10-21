Красота дня: главный тренер «Хаддерсфилда» по-мушкетерски отметил с фанатами победу над «МЮ»

Голы в матче девятого тура чемпионата Англии не были бронебойными, но зато после свистка была красота.

Коуч хозяев Дэвид Вагнер и болельщики «терьеров» показали, как нужно праздновать победу. Вагнер, как заправский Д'Артаньян Боярский, пока-пока-покачивал невидимыми перьями на шляпе, а фэны заряжали при каждом взмахе.

«Хаддерсфилд» нанес «красным дьяволам» сенсационное поражение – 2:1.

«Сити» оторвался от «Юнайтед» на 5 очков.

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