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«Папа спас после удара Иисуса. Аминь!» Твиттер «Бёрнли» ловко обыграл фамилии Поупа и Жезуса
Божественная игра слов.
Pope – именно так по-английски пишется «Папа римский» и фамилия вратаря Ника Поупа. Ну а Жезус прямо переводится как Иисус.
«Бёрнли» сыграл на этих совпадениях, описывая один из эпизодов матча девятого тура чемпионата Англии.
«Папа (Поуп) спас после удара Иисуса (Жезуса). Аминь!» – указано в твиттере «бордовых».
- Поуп не спас команду в трех эпизодах – «горожане» победили 3:0.
- Благодаря этому успеху «Сити» оторвался от «МЮ» на 5 очков.
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