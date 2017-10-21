Getty Images

«Папа спас после удара Иисуса. Аминь!» Твиттер «Бёрнли» ловко обыграл фамилии Поупа и Жезуса

«Папа спас после удара Иисуса. Аминь!» Твиттер «Бёрнли» ловко обыграл фамилии Поупа и Жезуса
Eurosport

53 мин. назад

Божественная игра слов.

Pope – именно так по-английски пишется «Папа римский» и фамилия вратаря Ника Поупа. Ну а Жезус прямо переводится как Иисус.

«Бёрнли» сыграл на этих совпадениях, описывая один из эпизодов матча девятого тура чемпионата Англии.

«Папа (Поуп) спас после удара Иисуса (Жезуса). Аминь!» – указано в твиттере «бордовых».

  • Поуп не спас команду в трех эпизодах – «горожане» победили 3:0.
  • Благодаря этому успеху «Сити» оторвался от «МЮ» на 5 очков.

Инстаграм для самых спортивных

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Будущие игроки сборной Англии продолжают рвать всех в 2017-м. Американцы вытащили 4 бомбы

02:12
Популярные видео
Лайне играет как звезда, будто его зовут Патрик. «Виннипег» красиво вырвал победу у «Миннесоты»
 253 просмотров11 ч
Карлссон и его дружки сделали из защитников «Нью-Джерси» малышей
 50 просмотров11 ч
А еще вам может понравиться