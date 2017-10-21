«Папа спас после удара Иисуса. Аминь!» Твиттер «Бёрнли» ловко обыграл фамилии Поупа и Жезуса

Pope – именно так по-английски пишется «Папа римский» и фамилия вратаря Ника Поупа. Ну а Жезус прямо переводится как Иисус.

«Бёрнли» сыграл на этих совпадениях, описывая один из эпизодов матча девятого тура чемпионата Англии.

«Папа (Поуп) спас после удара Иисуса (Жезуса). Аминь!» – указано в твиттере «бордовых».

Поуп не спас команду в трех эпизодах – «горожане» победили 3:0.

Благодаря этому успеху «Сити» оторвался от «МЮ» на 5 очков.

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