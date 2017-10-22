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Перекаченный мужик в татухах, который, оказывается, новый тренер «Лестера»
Майкл Эпплтон точно разбудит в «лисах» гнев.
В девятом туре АПЛ «Лестер» прервал трехматчевую серию без побед и переиграл «Суонси» – 2:1.
В очередном матче командой руководил исполняющий обязанности главного тренера Майкл Эпплтон, который занял должность после увольнения Крейга Шекспира. Мужчина с огромными руками и татухами выглядит очень сурово.
- «Лестер» занимает 14-е место в АПЛ.
- На счету «лис» 9 очков в 9 играх.
- В девятом туре команда Эппртона примет «Эвертон».
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