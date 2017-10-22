Перекаченный мужик в татухах, который, оказывается, новый тренер «Лестера»

В девятом туре АПЛ «Лестер» прервал трехматчевую серию без побед и переиграл «Суонси» – 2:1.

В очередном матче командой руководил исполняющий обязанности главного тренера Майкл Эпплтон, который занял должность после увольнения Крейга Шекспира. Мужчина с огромными руками и татухами выглядит очень сурово.

«Лестер» занимает 14-е место в АПЛ.

На счету «лис» 9 очков в 9 играх.

В девятом туре команда Эппртона примет «Эвертон».

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