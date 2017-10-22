«Когда игрок жалуется на настрой, у меня нет объяснений». Коуч «МЮ» Моуринью разочарован в Эррере

«МЮ» неожиданно проиграл «Хаддерсфилду» в девятом туре АПЛ со счетом 1:2. После матча Андер Эррера признался, что соперник превзошел манкунианцев в желании и настрое.

Такие слова ошарашили Жозе Моуринью.

«Нас переиграли настроем. Когда я проигрываю, мне хочется, чтобы причиной этого была сила соперника, что он был лучше нас. Если вы проигрываете из-за слабого настроя – это очень плохо.

Я слышал слова Андера Эрреры во время флеш-интервью, что настрой и желание команды были слабыми. Боже мой. Когда игрок говорит такое, когда он так считает, ему следует выйти на пресс-конференцию и объясниться. Потому что у меня объяснений нет.

Я не могу вспомнить даже товарищеских матчей, где наши настрой и желание были бы плохими. Я очень разочарован. И если бы я был болельщиком, а не тренером «МЮ», то тоже был бы по-настоящему разочарован», – цитирует Моуринью Sky Sports.

«МЮ» по-прежнему идет вторым, но отставание от «Сити» достигло 5 очков.

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