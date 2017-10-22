Дубль и ассист Харри Кейна из «Тоттенхэма» пережали «Ливерпуль»

«Шпоры» быстро забили два мяча. Сначала Харри Кейн опередил Деяна Ловрена, ошибшегося с искусственным офсайдом, обошел Симона Миньоле и послал мяч в сетку. Затем лондонцы вышли в контратаку, Кейн с правого фланга отправил пас в центр, а Хынмин Сон сотворил второй гол.

Потеря Харри в середине поля обернулась быстрым пасом Джордана Хендерсона в штрафную «Тоттенхэма», а Мохаммед Салах закинул мяч от штанги в цель.

На 32-й минуте Юрген Клопп заменил центрального защитника Ловрена на вингера Окслейд-Чемберлена, но получил третий мяч. На третьей добавленной к первому тайму минуте Деле Алли подхватил вынос после углового и с отскоком от газона увеличил разницу до двух голов.

Во второй половине Миньоле пролетел мимо мяча на выходе, удар Триппьера попал под блок защитника, а Кейн добил отскок в сетку – 4:1.

В последних 15 матчах за клуб и сборную Харри Кейн забил 17 мячей.

«Шпоры» остались третьими, «Ливерпуль» упал на девятую строчку.

«Тоттенхэм» 25 октября сыграет с «Вест Хэмом» в Кубке Лиги. «Красные» примут «Хаддерсфилд» в матче АПЛ 28 октября.

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