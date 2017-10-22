Вечерний ураган. В чем главная проблема Харри Кейна из «Тоттенхэма»

Какая же радость, что Харри Кейн играет в «Тоттенхэме». В академии «шпор» для него приготовили место, которого не было в «Арсенале» Арсена Венгера. На «Эмирейтс» у него была бы огромная любовь фанатов, возможно, те же голы, опыт Озила и Санти Касорлы, но абсолютная безнадега – шутки про четвертое место, прогнозы на вылет из ЛЧ с точностью Ванги и разочарование, разочарование, разочарование.

Какая же радость, что Харри Кейн играет в «Тоттенхэме». В этой команде, которую будто построили генменеджеры из НБА, он – фрэнчайз-игрок. Его подобрали на драфте под высоким пиком. Вместе со «шпорами» Кейн еле попадал в плей-офф, потом выдавал лучший сезон и проигрывал «Лестеру», становился еще лучше и проигрывал «Челси», забирался выше и выше.

И вот он здесь, вместе с теми парнями, с которыми начинал. Без старта на «Уайт Харт Лейн» не было бы телепатического взаимопонимания с Алли или таких отношений с Почеттино, из-за которых тренер идет на ссору с женой. Он вырос вместе с этой командой, из нее, из-под нее и станет легендой «Тоттенхэма», даже если уйдет следующим летом за кучу миллионов.

Историй, когда один игрок превращается в суперзвезду в предэлитном клубе, но при этом не упирается в потолок, а двигает небо черепушкой, не так много. Из последних, наверное, только Йохан Кройф сделал топ-командой «Аякс» и «оранье». На такие жертвы из современников больше не согласился никто.

Какая же тоска, что Харри Кейн играет в «Тоттенхэме». Если бы он родился в Испании, получил имя Энрике Кане и забил 40 мячей в календарном году за мадридский «Реал», то уже подписывал бы контракт с отступными в 500 миллионов евро и шел третьим в гонке за «Золотой мяч» (прости, Ней). Его партнером был бы Криштиану Роналду, Карим Бензема чувствовал себя лучше без каждодневных проклятий с «Бернабеу», а в сборной Испании не молились на Морату, потому что знали: есть форвард помощнее.

Но Кейн родился в туманном Лондоне, и его вероятное наследие разглядеть так же сложно, как Биг Бэн перед дождем. «Тоттенхэм» не первый и даже не второй по популярности клуб британской столицы, среди большой шестерки АПЛ есть четыре известные команды, «Манчестер Сити» с мешком бабла и самым побеждающим тренером мира. А еще «шпоры».

Когда у черно-белых произошел рывок, то его не заметили из-за чуда «Лестера». Затем выигрыши в больших матчах превратились в рутину, и вице-чемпионство прошлого года обсуждать было странно – взяли и взяли, ничего особенного, лишняя прибыль от Лиги чемпионов. «Тоттенхэма» реально нет в информационном пространстве, их игры не становятся поводом для разговоров или аналитики, возбуждаться от передач Хынмин Сона – все равно что громко болеть за «Вердер» во время Класико. Выпендреж, позерство, гиковщина.

Харри Кейн вряд ли понимает это, потому что заявляет о любви к «Тоттенхэму» и желании залечь здесь навсегда. Буквально на неделе испанские медиа развели Зинедина Зидана на цитату «Кейн – совершенный футболист», но получили лишь воздушные поцелуи Харри в сторону петушка на эмблеме.

Ему жизненно необходимо выйти под свет прожекторов и поиграть в большом клубе, в большом чемпионате, с большими вызовами. Провести карьеру в «Хотспур» – значит, отказаться от того давления, которое есть в топ-командах и без которого не прыгнуть на кардинально другой уровень. Посмотрите на мадридское «Атлетико». Они честно работали и старались, дошли до двух финалов Лиги чемпионов, но кто скажет, что главные люди индустрии стремились бы на (тогда еще) «Висенте Кальдерон», даже при условии, что «индейцы» взяли бы кубок? Они так и остались вспышкой и выскочками, в которых верят только самые отчаянные болельщики.

Харри Кейн – действительно большой футболист, превосходно чувствующий себя в системах Почеттино и минимум трех недотренеров сборной Англии, и ему нельзя оставаться британским Ди Натале. У него есть рост, техника, завершение атак и тактическая обученность, но мир оценит это только тогда, когда Харри свалит из «Тоттенхэма» за новой мотивацией. В «шпорах» у него задач больше нет.

«Тоттенхэм» – «Ливерпуль» – 4:1

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