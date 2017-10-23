Eurosport
Вратарь из английского подземелья сделал сумасшедший сэйв, предотвратив еще более сумасшедший гол
В любом случае получилось красиво.
Голкипер команды «Гарфорт Таун», выступающей в одном из низших английских дивизионов, прославился благодаря сэйву в игре с командой «Кнаресборо».
Вратарь выловил мяч на ленточке после удара соперника с 35 метров, который он нанес в подкате.
- Сэйв кипера спас «Гарфорт» от четвертого гола, но не от поражения со счетом 2:3.
- «Гарфорт» выступает в Northern Counties East League.
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