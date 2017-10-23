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Вратарь из английского подземелья сделал сумасшедший сэйв, предотвратив еще более сумасшедший гол

Вратарь из английского подземелья сделал сумасшедший сэйв, предотвратив еще более сумасшедший гол
Eurosport

1 час назад

В любом случае получилось красиво.

Голкипер команды «Гарфорт Таун», выступающей в одном из низших английских дивизионов, прославился благодаря сэйву в игре с командой «Кнаресборо».

Вратарь выловил мяч на ленточке после удара соперника с 35 метров, который он нанес в подкате.

  • Сэйв кипера спас «Гарфорт» от четвертого гола, но не от поражения со счетом 2:3.
  • «Гарфорт» выступает в Northern Counties East League.

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