Коби Брайант: «Харри Кейн может выйти на уровень Криштиану Роналду и Лионеля Месси»

Экс-звезда НБА Коби Брайант посетил игру «Тоттенхэм – «Ливерпуль» и был впечатлен «шпорами».

«Мне очень понравилась атмосфера на матче, понравилась игра «Тоттенхэма».

Кейн – хороший футболист, очень хороший. Думаю, он может прибавить еще. Он молод, и впереди его ждут множество возможностей.

Кейн может стать, как Роналду или Месси. Если он поверит в себя и продолжит трудиться, то выйдет на этот уровень. Мне нравится то, как он играет и бьется», – цитирует Коби Marca.

После матча Кейн подарил Брайанту клубную майку «Тоттенхэма».

«Тоттенхэм» разгромил «Ливерпуль» со счетом 4:1.

Кейн оформил дубль и вышел в лидеры таблицы бомбардиров.

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