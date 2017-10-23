«Да что он вообще знает об АПЛ?» Тренер, который казнил Клоппа с Венгером и унизил клоунов с телека

Когда Арсен Венгер высадился на островах, британская пресса встретила его снобским хедлайном «Арсен кто?». Назначение Марку Силвы в «Халл» могло остаться незамеченным, если бы не еще более высокомерное приветствие от экспертов Sky Sports – бывшего игрока «Арсенала» Пола Мерсона и экс-защитника «Ливерпуля» Фила Томпсона.

Собравшись в студии, ребята сделали максимально поспешный вывод: «Халл» ошибся, пригласив иностранца с нулевым опытом работы в АПЛ. Экспертов смутило недоверие местным спецам и приход очередного чужака: клуб уволил Майка Фелана, принесшего «Халлу» 13 очков к началу января, и пригласил на его место человека, который прокачивал скиллы где-то на континенте.

Несмотря на то, что Силва поднял скромный «Эшторил» до Лиги Европы, выиграл со «Спортингом» Кубок Португалии и стал лучшим с «Олимпиакосом», Мерсон выдал удивительную тупость. 17-матчевую победную серию Марку в Греции Пол объяснил тем, что это может случиться с каждым, а титул молодого коуча сопроводил еще более убойной фразой: «Там выиграл бы и я».

Разрушать стереотип Силва принялся с первых же дней: отменил все выходные, устроил дополнительные тренировки над стандартами (главный бич «Халла» на тот момент), а на занятиях водил игроков за руку. Ветераны оценили повернутость португальца на мелочах, особенно после халтуры Фелана и Стива Брюса.

«Некоторые тренеры сначала хотят познакомиться с игроками, но он не стал медлить и уже оставил свой след. Он руками показывает, какие позиции мы должны занимать, чтобы не наделать ошибок в игре. После победы над «Суонси» мы проанализировали матч: занятие намечалось на 10 минут, но по факту затянулось на полчаса. Он дотошен абсолютно во всем», – вспоминал Кёртис Дэвис.

Продажа лидеров Снодграсса и Ливеромора не помешала Силве стать открытием второй половины сезона: при нем команда набирала 1,16 очка за игру (у Фелана – 0,65) и почти выбралась из безнадежного положения. Единственной ошибкой «Халла» стал контракт, составленный с Силвой всего на полгода: команда вылетела, а тренер получил предложения сразу от трех клубов АПЛ.

Пораскинув мозгами, Силва сделал неожиданный выбор и вместо «Саутгемптона» и «Кристал Пэлас» возглавил «Уотфорд». Клуб ведет странную кадровую политику: во-первых, тренер почти не вмешивается в трансферы (за это отвечает семья Поццо); во-вторых, коучи задерживаются в этом клубе в среднем на 223 дня.

Такой бэкграунд Силву не испугал: португалец вышвырнул из состава Этьена Капу (француз договорился за резкие слова в раздевалке), отправил в запас Троя Дини (коуча не устроила игра капитана) и в первый же день настоял на покупке Ричарлисона. Скупые владельцы прониклись амбициями тренера и выписали «Флуминенсе» чек на 14,5 миллионов евро.

Марку не ошибся: бразилец принял участие уже в пяти голах «Уотфорда» из 15, занимает третье место в лиге после Стерлинга и Кейна по касаниям в штрафной и лидирует по заработанным фолам (3,6 за игру). Партнеры впечатлились скиллами Ричарлисона и строят игру с расчетом на его скорость: через левый фланг юноши проходит 41% атак команды.

Остальные игроки тоже заразились идеями Силвы: португалец требует жесточайшую дисциплину, но вдохновляет смелым стилем игры. В отличие от Андре Виллаш-Боаша, Марку не совершает глупых ошибок – высокую линию защиты «Уотфорд» сочетает с активным прессингом. Топ-клубы уже убедились в крутости спеца: против «Ливерпуля», «Арсенала» и «Челси» «шершни» проводили больше времени на чужой трети поля, чем на своей.

Одна из причин этому – тщательная подготовка Силвы к играм. Во всех матчах с грандами он подстраивал схему под соперника, используя принцип «каждый с каждым». Под плотной опекой игроки «Ливерпуля» пасовали с точностью 74% (в среднем по сезону 84,3%), а «Челси» и «Арсенал» уступили по ударам.

Вмешиваться в процесс Марку тоже умеет: игру с «Арсеналом» коуч перевернул, отказавшись за полчаса до финиша от схемы 3-4-3, которую использовал, чтобы нейтрализовать 3-4-3 «канониров». Перестроившись на 4-4-2, «Уотфорд» оголил незащищенные фланги соперника: в отрезок с 60-ю по 90-ю минуту «шершни» в два раза перебили охламонов Венгера.

Еще более яркая история произошла в гостевом матче с «Суонси». Несмотря на то, что к перерыву «Уотфорд» вел 1:0, Силва впервые в сезоне перестроился на тройку защитников. Марку тупо предугадал замены Пола Клемента («лебеди» перешли на новую схему) и снова оказался прав: важную победу Дини связал с подкованностью тренера.

Шарма «Уотфорду» добавляет крайне простой подход – Силва играет на таких слабостях, как потеря концентрации у соперника. Проявляется это двумя способами: клуб из Хартфордшира часто забивает после вброса мяча из аута (уже четыре банки) и активно использует стеночки – один из самых эффективных приемов, когда команды играют по одинаковым схемам.

«Марку отличается от двух последних тренеров. Он четко доносит свои идеи, чтобы мы понимали, в какой футбол он хочет играть. Он очень требователен: ждет от нас дисциплины не только на поле, но и за его пределами. Каждую секунду тренировок он старается использовать с пользой для нас. Он невероятно любит свою работу», – отмечал защитник Себастьян Прёдль.

Похожая страсть к футболу сделала имя Маурисио Почеттино – несколько лет назад эксперты тоже высмеивали его назначение в «Саутгемптон», но быстро заткнулись. С тех пор аргентинец выбил повышение в «Тоттенхэм» и довел 11 игроков до сборной Англии. Путь Марку Силвы пугающе похож.

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