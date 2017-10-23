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Деян Ловрен убрал из инстаграма авку и упоминания «Ливерпуля» после позора с «Тоттенхэмом»
Хорват не выдержал стыда.
Защитник «Ливерпуля» глубоко к сердцу воспринял провальный матч с «Тоттенхэмом». 28-летний хорват неудачно вошел в игру, дважды упустил Харри Кейна в стартовые 12 минут, что привело к двум пропущенным мячам, и был заменен в первом тайме.
По окончании матча Ловрен удалил аватарку и упоминания «Ливерпуля» из профиля в инстаграме, а заодно закрыл комментарии.
Заценить инстаграм Ловрена можно тут.
- «Ливерпуль» проиграл со счетом 1:4.
- В шести последних турах команда Юргена Клоппа победила всего раз при двух поражениях и трех ничьих.
- Мерсисайдцы опустились на девятое место.
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