Деян Ловрен убрал из инстаграма авку и упоминания «Ливерпуля» после позора с «Тоттенхэмом»

Защитник «Ливерпуля» глубоко к сердцу воспринял провальный матч с «Тоттенхэмом». 28-летний хорват неудачно вошел в игру, дважды упустил Харри Кейна в стартовые 12 минут, что привело к двум пропущенным мячам, и был заменен в первом тайме.

По окончании матча Ловрен удалил аватарку и упоминания «Ливерпуля» из профиля в инстаграме, а заодно закрыл комментарии.

Заценить инстаграм Ловрена можно тут.

«Ливерпуль» проиграл со счетом 1:4.

В шести последних турах команда Юргена Клоппа победила всего раз при двух поражениях и трех ничьих.

Мерсисайдцы опустились на девятое место.

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