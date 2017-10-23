Getty Images

Деян Ловрен убрал из инстаграма авку и упоминания «Ливерпуля» после позора с «Тоттенхэмом»

Ловрен убрал из инстаграма авку и упоминания «Ливерпуля» после позора с «Тоттенхэмом»
Eurosport

22 мин. назадИзменено 11 мин. назад

Хорват не выдержал стыда.

Защитник «Ливерпуля» глубоко к сердцу воспринял провальный матч с «Тоттенхэмом». 28-летний хорват неудачно вошел в игру, дважды упустил Харри Кейна в стартовые 12 минут, что привело к двум пропущенным мячам, и был заменен в первом тайме.

По окончании матча Ловрен удалил аватарку и упоминания «Ливерпуля» из профиля в инстаграме, а заодно закрыл комментарии.

Заценить инстаграм Ловрена можно тут.

  • «Ливерпуль» проиграл со счетом 1:4.
  • В шести последних турах команда Юргена Клоппа победила всего раз при двух поражениях и трех ничьих.
  • Мерсисайдцы опустились на девятое место.

Фейсбук очень приятен и спортивен

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - О пользе видеоповторов: Демпси всадил сопернику с локтя и чуть было не избежал красной карточки

00:55
Популярные видео
132-очковый тотал клиренс Ронни в чемпионском фрейме English Open
1 676 просмотров3 ч
Этот Боно не играет на гитаре, но делает чудо-сэйвы на 86-й минуте
 24 просмотров12 мин
А еще вам может понравиться