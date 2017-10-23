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«Эвертон» уволил Роналда Кумана

«Эвертон» уволил Кумана
Eurosport

1 час назад

Зона вылета руководство «ирисок» не устроила.

«Эвертон» объявил об увольнении главного тренера команды. Чаша терпения была переполнена после домашнего разгромного поражения от «Арсенала» со счетом 2:5.

В официальном заявлении клуб поблагодарил голландского специалиста за 16-месячную работу и седьмое место в первом сезоне.

  • Куман возглавлял «Эвертон» с июня 2016 года. В сезоне-2016/17 его команда финишировала седьмой.
  • Летом «ириски» потратили 158,2 млн евро на усиления, но после девяти туров оказались в зоне вылета.

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