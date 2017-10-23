Экс-игрок «Вест Бромвича»: «Я играл с тремя футболистами-геями, один из которых был очень известен»

39-летний Хефкенс рассказал о нетрадиционной сексуальной ориентации в футболе.

«Я играл вместе с тремя футболистами-геями, включая парня с действительно большим именем. Они не скрывали в раздевалке, кем они были.

Один из этих футболистов играл в «Брюгге», а двое остальных – в Англии. Не буду называть их имена по их же просьбе.

Один из этих парней даже приезжал на тренировку с бойфрендом. Но они попросили всех помалкивать, и не спрашивайте, почему», – цитирует Хефкенса 90min.

Хефкенс выступал за «Суонси» и «Вест Бромвич».

В 2012 году Хефкенс позировал для журнала для геев.

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