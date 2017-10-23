Reuters
Форвард «Арсенала» Оливье Жиру получил приз Ференца Пушкаша за лучший гол года
Француз опередил в голосовании игрока женской сборной Венесуэлы Дейну Кастельянос и вратаря южноафриканской «Бароки» Оскарине Масулуке.
Жиру получил приз Пушкаша на церемонии ФИФА в Лондоне.
Жиру отличился в матче АПЛ, прошедшем 1 января 2017 года. Француз отправил мяч в ворота «Кристал Пэлас» ударом скорпиона.
- Премия имени Ференца Пушкаша вручается с 2009 года.
- В 2016 году награду получил малазиец Фаиз Субри.
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