Reuters

Форвард «Арсенала» Оливье Жиру получил приз Ференца Пушкаша за лучший гол года

Жиру получил приз Пушкаша за лучший гол года
Eurosport

1 час назад

Француз опередил в голосовании игрока женской сборной Венесуэлы Дейну Кастельянос и вратаря южноафриканской «Бароки» Оскарине Масулуке.

Жиру получил приз Пушкаша на церемонии ФИФА в Лондоне.

Жиру отличился в матче АПЛ, прошедшем 1 января 2017 года. Француз отправил мяч в ворота «Кристал Пэлас» ударом скорпиона.

  • Премия имени Ференца Пушкаша вручается с 2009 года.
  • В 2016 году награду получил малазиец Фаиз Субри.

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