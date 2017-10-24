Mirror: «Эвертон» интересуется Томасом Тухелем

Руководство «Эвертона» хочет пригласить на пост главного тренера Томаса Тухеля.

По данным The Mirror, «ириски» уже начали переговоры с немцем, но специалист не спешит принимать решение, так как претендует на пост главного тренера «Баварии» по окончании сезона.

Помимо Тухеля, «Эвертон» рассматривает в качестве кандидатов на пост главного тренера Шона Дайча («Бёрнли»), Марку Силву («Уотфорд») и Леонарду Жардима («Монако»). Заинтересованность в работе с мерсисайдским клубом выразил Райан Гиггз.

«Эвертон» объявил об увольнении Рональда Кумана. Временно тренировать команду будет Дэвид Ансворт.

Тухель по окончании сезона-2016/17 покинул дортмундскую «Боруссию», которую тренировал с 2015 года.

В сезоне-2017/18 «Эвертон» набрал 8 очков в 9 матчах и занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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