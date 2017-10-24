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Нападающий «Челси» Миши Батшуайи тратит на гол рекордные для АПЛ 60,57 минут

Батшуайи тратит на гол рекордные для АПЛ 60,57 минут
Eurosport

5 мин. назад

Бельгиец развил космическую бомбардирскую скорость.

Нападающий «Челси» Миши Батшуайи завоевывает в Англии статус самого крутого игрока скамейки. В матче против «Уотфорда» страйкер вышел на поле на 61-й минуте и оформил дубль.

В сезоне-2017/18 на счету Миши 7 мячей в 10 неполных играх: в среднем бельгиец тратит 60,57 минут на гол. По информации Evening Standard, Батшуайи тратит на гол меньше времени, чем кто либо в истории АПЛ.

  • Батшуайи выступает за «Челси» с июля 2016 года.
  • «Синие» купили бельгийца у «Марселя» за 39 млн евро.
  • В сезоне-2016/17 на счету Миши было 11 голов и 3 ассиста в 29 играх.

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