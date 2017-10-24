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BBC: Фил Невилл хочет возглавить «Эвертон»
Экс-защитник «ирисок» готов помочь родному клубу.
Фил Невилл выразил готовность занять должность главного тренера «Эвертона».
Бывший защитник вскользь предложил свои услуги клуб во время телепередачи Match of the Day, сообщает BBC.
Ранее Невилл неоднократно изъявлял желание начать сольную тренерскую карьеру.
- Невилл выступал за «Эвертон» с 2005 по 2013 год.
- После окончания карьеры игрока защитник работал помощником в «МЮ» и ассистентом главного тренера в «Валенсии».
- «Эвертон» ищет тренера после увольнения Рональда Кумана.
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