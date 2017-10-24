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«Я не знаю, как далеко он зашел». Шведская футболистка обвинила в изнасиловании игрока АПЛ

«Я не знаю, как далеко он зашел». Шведская футболистка обвинила в изнасиловании игрока АПЛ
Eurosport

34 мин. назад

Александра Норд – очередная жертва противоположного пола.

25-летняя экс-нападающая женского «КПР» Александра присоединилась к компании MeToo и рассказала о сексуальной атаке неназванного игрока АПЛ в 2012 году. По словам девушки, нападение произошло в номере отеля.

«Когда я очнулась то поняла, что это он снял с меня одежду. Я не знаю, как далеко он зашел. Первое, о чем я подумала, что надо сбросить его с себя. Моей первой реакцией была злость, а после чувство стыда – неужели я согласилась на что-то?

Я зла и расстроена. Пытаюсь собрать свои вещи, но парень толкает меня обратно. Он не понимает, что я не хочу быть с ним», – цитирует Александру The Mirror.

Девушка добавила, что полуобнаженная и без денег уехала из отеля на такси, которое ей оплатил менеджер. Что футболист затащил ее в номер обманом, а позднее оказался женат.

  • Александра Норд выступала за «КПР», но после нападения покинула клуб.
  • Компании #metoo набирает обороты после скандала с режиссером Харви Вайнштейном, который обвиняется в сексуальных домогательствах ко многим актрисам.
  • В рамках компании девушки со всего мира рассказывают о случаях атак со стороны мужчин.

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