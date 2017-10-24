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Флорентино Перес: «Мысль о покупке Харри Кейна не покидает мою голову»
Президент «Реала» грезит мечтами о трансфере английского суперфорварда.
Флорентино Перес рассказал о желании приобрести нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.
«Мысль о покупке Кейна не ушла у меня из головы. Он отличный и кроме того молодой игрок. У него впереди еще много лет, чтобы прогрессировать, но мы в восторге от Карима Бензема.
Я не спрашивал президента «Тоттенхэма» о стоимости Кейна, потому что он назовет цену в 250 млн евро», – заявил Перес Goal.
Ранее сообщалось, что «Реал» готов включить в сделку по Кейну Бэйла и Майораля.
- На счету Кейна 11 голов в 11 матчах за клуб в сезоне-2017/18.
- Кейн – лучший бомбардил АПЛ последних двух сезонов.
- Transfermarkt оценивает Харри в 60 млн евро.
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