Флорентино Перес: «Мысль о покупке Харри Кейна не покидает мою голову»

Флорентино Перес рассказал о желании приобрести нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.

«Мысль о покупке Кейна не ушла у меня из головы. Он отличный и кроме того молодой игрок. У него впереди еще много лет, чтобы прогрессировать, но мы в восторге от Карима Бензема.

Я не спрашивал президента «Тоттенхэма» о стоимости Кейна, потому что он назовет цену в 250 млн евро», – заявил Перес Goal.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов включить в сделку по Кейну Бэйла и Майораля.

На счету Кейна 11 голов в 11 матчах за клуб в сезоне-2017/18.

Кейн – лучший бомбардил АПЛ последних двух сезонов.

Transfermarkt оценивает Харри в 60 млн евро.

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