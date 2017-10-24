Getty Images

Флорентино Перес: «Мысль о покупке Харри Кейна не покидает мою голову»

Перес: «Мысль о покупке Кейна не покидает мою голову»
Eurosport

2 мин. назад

Президент «Реала» грезит мечтами о трансфере английского суперфорварда.

Флорентино Перес рассказал о желании приобрести нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.

«Мысль о покупке Кейна не ушла у меня из головы. Он отличный и кроме того молодой игрок. У него впереди еще много лет, чтобы прогрессировать, но мы в восторге от Карима Бензема.

Я не спрашивал президента «Тоттенхэма» о стоимости Кейна, потому что он назовет цену в 250 млн евро», – заявил Перес Goal.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов включить в сделку по Кейну Бэйла и Майораля.

  • На счету Кейна 11 голов в 11 матчах за клуб в сезоне-2017/18.
  • Кейн – лучший бомбардил АПЛ последних двух сезонов.
  • Transfermarkt оценивает Харри в 60 млн евро.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Все самое интересное из матча «Лос-Анджелес» – «Торонто». Даже привоз Зайцева

02:56
Популярные видео
Лундквист сошел с ума, отравился или его подменили инопланетяне. В матче с «Шаркс» он был очень плох
1 634 просмотров5 ч
О пользе видеоповторов: Демпси всадил сопернику с локтя и чуть было не избежал красной карточки
6 904 просмотровВчера в 15:21
А еще вам может понравиться