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Sport.es: боссы «ПСЖ» попросили агента Коутиньо из «Ливерпуля» не вести переговоры с «Барсой»

Sport.es: боссы «ПСЖ» попросили агента Коутиньо не вести переговоры с «Барсой»
Eurosport

1 час назад

Бразилец нарасхват.

Летом Коутиньо мог уйти в «Барселону», но «Ливерпуль» отклонил все предложения. Гранды не успокаиваются: на церемонии The Best представитель «ПСЖ» Антеро Энрике встретился с агентом Филиппе и попросил его не вести переговоры с «сине-гранатовыми». Sport.es сообщает, что мужчины после церемонии были замечены в одном из лондонских кафе.

Ранее «Барса» заявила о повторном желании купить Коутиньо, в игроке также заинтересованы боссы Неймара.

  • Контракт Коутиньо с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2022-го.
  • Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в 65 млн евро.
  • В АПЛ-2017/18 бразилец провел 5 матчей, забил 2 мяча и выполнил 1 ассист.

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