Маленький фанат «Хаддерсфилда» нашел на стадионе 5 фунтов и отправил их герою, забившему «МЮ»

В офис «Хаддерсфилда» пришло очень трогательное письмо. Обращение юного Адама опубликовал директор клуба Шон Джарвис.

«Дорогой Шон! Я был на матче «Хаддерсфилда» против «МЮ». Я нашел 5 фунтов и отдал их папе, потому что мы не можем брать то, что нам не принадлежит.

Не могли бы вы попросить мистера Вагнера передать их Аарону Мую, потому он играл очень хорошо и забил гол.

5 фунтов я положил в конверт. Спасибо», – говорится в письме Адама.

Муй растрогался и попросил встречи с юным болельщиком.

Матч завершился исторической победой «Хаддерсфилда» – 2:1. Муй забил первый мяч в игре.

Всего в активе 27-летнего футболиста 2 мяча и 1 ассист в 9 матчах АПЛ-2017/18.

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