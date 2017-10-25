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Южноамериканский телеканал назвал звезду «Тоттенхэма» Харри Кейна Гарри Поттером
Парни, которые творят волшебство.
Телеканал из Южной Америки составил бомбардирский график Харри Кейна.
Журналисты использовали табличку со статистикой нападающего «Тоттенхэма», которого назвали не Кейном, а Гарри Поттером.
- На счету Кейна 11 голов в 11 матчах за клуб в сезоне-2017/18.
- Кейн – лучший бомбардил АПЛ последних двух сезонов.
- Transfermarkt оценивает Харри в 60 млн евро.
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