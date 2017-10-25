Getty Images

Южноамериканский телеканал назвал звезду «Тоттенхэма» Харри Кейна Гарри Поттером

Южноамериканский телеканал назвал Кейна Гарри Поттером
Eurosport

1 час назад

Парни, которые творят волшебство.

Телеканал из Южной Америки составил бомбардирский график Харри Кейна.

Журналисты использовали табличку со статистикой нападающего «Тоттенхэма», которого назвали не Кейном, а Гарри Поттером.

  • На счету Кейна 11 голов в 11 матчах за клуб в сезоне-2017/18.
  • Кейн – лучший бомбардил АПЛ последних двух сезонов.
  • Transfermarkt оценивает Харри в 60 млн евро.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Топ-10 вратарских фэйлов, которые сделают твой день, неделю и, возможно, даже месяц

02:03
Популярные видео
10 доказательств, что парный теннис – дико опасная штука
 2 просмотров11 мин
Космическая стрельба, которая напоминает, что зима уже близко
 3 просмотров46 мин
А еще вам может понравиться