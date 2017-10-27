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Джесси Лингард дико обрадовался возвращению Поля Погба, который станцевал танец маленького трубадура
Француз и англичанин снова вместе.
Джесси Лингард перед матчем десятого тура АПЛ выложил в инстаграме видео с Полем Погба.
Радостный полузащитник сообщил, что его французский друг оправился от травмы, а Погба в свою очередь сплясал танец маленького трубадура.
- Погба не выходил на поле с 12 сентября.
- Матч «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» состоится 28 октября в 14:30 (мск).
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