Джесси Лингард дико обрадовался возвращению Поля Погба, который станцевал танец маленького трубадура

Джесси Лингард перед матчем десятого тура АПЛ выложил в инстаграме видео с Полем Погба.

Радостный полузащитник сообщил, что его французский друг оправился от травмы, а Погба в свою очередь сплясал танец маленького трубадура.

Погба не выходил на поле с 12 сентября.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» состоится 28 октября в 14:30 (мск).

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