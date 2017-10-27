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Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн не сыграет с «МЮ»

Кейн не сыграет с «МЮ»
Eurosport

1 час назад

Лучший бомбардир АПЛ нуждается в отдыхе.

Харри Кейн пропустит матч десятого тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед».

Официальный твиттер «шпор» сообщил, что нападающий испытывает проблемы с мышцей левой ноги. Тренерский штаб команды не будет рисковать здоровьем игрока.

  • На счету Кейна 8 голов и 1 ассист в 9 матчах АПЛ сезона-2017/18.
  • Матч «МЮ» – «Тоттенхэм» состоится 28 октября в 14:30 (мск).

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