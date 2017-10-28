«В Англии нет полузащитников лучше». Самый неизвестный герой «Сити», который пил и дрался в клубах

В прошлом сезоне Пеп грустил: его гений в Англии не сработал из-за бессилия крайних защитников. Санья и Сабалете на двоих стукнуло 66 лет, они не тянули уровень топ-клуба и совсем не помогали команде в атаке. Коларов в упор не понимал требований Гвардиолы: за 12 матчей «Ромы» в Серии А и ЛЧ серб настрелял уже 3+5. В прошлом сезоне в ЛЧ и АПЛ Саша провел 32 игры и набрал лишь 1+3 – прямое доказательство конфликта с мыслью Пепа.

Летом каталонец прогнал седую компанию и отстегнул за свежих фулбеков почти 140 млн евро. Уокер, Менди и Данило – космическая братва, но на старте сезона слева в обороне выходит самый скучный житель «Этихада». За него не заплатили даже 15 млн, он не мелькает в прессе, не гоняет на Евро, не бычит на Пепа – даже в FIFA его покупают только друзья и родственники.

Фабиану Делфу уже 27, но за пределами Англии о нем услышали только два года назад. Исключительно по его же вине: к 19-летнему таланту присматривались боссы «Сити», «Тоттенхэма», «Эвертона» и «Арсенала». Все, что требовалось от Делфа – пахать и тренироваться, но звезду «Лидса» больше интересовали тачки и алкоголь. В момент, когда одаренные парни уже переходили в топ-клубы, Фабиан интриговал только полицию. Футболист «белых» несколько раз превышал скорость и всегда забивал на предупреждения копов: доигрался в 2008-м, когда неудачно дыхнул в трубочку. За пьяную езду юниора лишили прав на 18 месяцев и оштрафовали на 2000 евро.

Пристрастия тинейджера отпугнули даже Венгера, который всегда умел воспитывать подростков. Но Делфа это вряд ли расстроило: в 2012-м игрок «Астон Виллы» опять накидался и подрался с верзилами из ночного клуба. Усугубило репутацию Фаби еще то, что на тусовку он зарулил сразу после церемонии в честь Стиляна Петрова, которого фанаты признали игроком года. Неуважение к ветерану взбесило руководство – часть зарплаты футболиста пошла на благотворительность.

Только тогда до парня дошло: «Мне очень жаль. Я приношу извинения клубу, фанатам, президенту, руководителям и одноклубникам. Я был трезв, контролировал свои действия и пытался урегулировать ситуацию. Я никого не бил, но я не должен был быть там, и неправ, что оказался в таком положении».

Делф взялся за ум и работу. Футболист добавил в агрессии, движении и точности паса. Самоотверженная игра помогла фанатам и боссам забыть выходки полузащитника – уже к 2014-му англичанин допахал до капитанской повязки, игрока года по версии болельщиков и первому вызову в сборную.

«Не думаю, что в Англии есть полузащитники лучше», – хвалил своего бро коуч «Виллы» Тим Шервуд.

Трибуны обожали лысого парня и разрывали на куски: после успешного четвертьфинала Кубка Англии бирмингемцы вылетели на поле, сняли с Фабиана капитанскую повязку, бутсу, а еще поцеловали и даже укусили.

Тот укус был по любви – уже в 2015-м болельщики хотели сожрать Делфа живьем. Полузащитником предсказуемо заинтересовался «Сити», подбирающий английскую молодежь, но Фабиан признался в верности красно-синим цветам: «Я никуда не ухожу. Я остаюсь в клубе и не могу дождаться начала сезона». Ровно через шесть дней смуглый предатель улыбался на презентации в футболке «Сити».

Бирмингем бурлил: на воротах «Вилла Парк» появился баннер: «Делф, ты змея». Твиттер закипел от громадной концентрации мемов про Фабиана и рептилий, а при выходе игрока на поле гудели фанаты, солидарные с бирмингемцами.

Больше всего болельщиков возмущало то, что острой необходимости в Делфе «Сити» не испытывал, а Фаби повелся на имя и деньги. У Пеллегрини был космический Яя, универсальный Фернандиньо и надежный Фернандо, еще через год прилетел Гюндоган. Карма догнала футболиста – до 2017-го о нем никто не вспоминал. Делф много сидел, лечился и снова сидел. Он не поехал на Евро, не уходил в аренду и не всплывал в таблоидах: журналисты не писали про его пьянки, гонки или трансфер в другой клуб, потому что писать было не о чем.

Делф напоминал призрака, в которых он на полном серьезе верит. «Я видел примерно четыре привидения. Верю ли я в них? Конечно, я их видел. Я заметил, как привидение летает по комнате отеля. У меня волосы на затылке зашевелились. Несколько месяцев назад я видел двух привидений в моей спальне. Одна фигура держала на руках другую. Когда я вернулся с балкона, они исчезли», – похоже, Делф не шутит.

Фабиан утонул на «Этихаде» ровно на два года и внезапно всплыл в зоне, где его не ждали. После травмы Менди примерно все ждали слева универсального Данило, но защитник, выигравший с «Реалом» Лигу чемпионов, вдруг слил конкуренцию непрофильному Делфу. Сначала журналисты не напрягались, полагая, что Данило еще не набрал форму, но англичанин вышел на поле в 8 матчах – 6 в стартовом составе.

Дело в том, что Пеп очень не любить терять время, а правша Данило мешкает, когда перекладывает мяч на удобную ногу. С Делфом все иначе – англичанин уверенно работает левой, а его скорость при переходе из обороны в атаку очень импонирует Гвардиоле.

К тому же, каталонец придумал Фаби новую позицию: британец не используется как типичный фулбек, а играет ложного крайнего защитника, которого успешно подстраховывает кто-нибудь из центральных дефов. Например, в матче с «Наполи» его тянуло в центр, за счет чего «Сити» увереннее справлялся с атомным прессингом Неаполя (возможно, лучшим в Европы) и создавал больше пространства для рывков Сане.

Делф выходит не только против слабаков – Пеп доверил ему сложнейший матч с «Челси» и рассыпался в комплиментах: «Фабиан превосходно выступил на «Стэмфорде». Он заслуживает играть чаще».

Конечно, экс-полузащитнику еще не хватило времени, чтобы привыкнуть к новой роли: в игре со «Стоком» именно он зевнул соперника, что привело к ответному голу «гончаров». Но желание и работа наверняка помогут Делфу справиться. Именно так же, как он справился с алкоголем, тусовками и хейтерами. Универсализм и трудолюбие Фаби позволят Пепу не париться о замене Менди в зимнее трансферное окно.

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