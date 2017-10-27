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Полузащитник «Ман Сити» Лерой Сане – самый опасный молодой игрок топ-5 лиг на старте сезона-2017/18

Сане – самый опасный молодой игрок топ-5 лиг на старте сезона-2017/18
Eurosport

21 мин. назад

Немец вовсю тащит клуб к титулу.

Лерой Сане – самый результативный игрок до 21 года в топ-5 лиг Европы.

Немецкий полузащитник с начала сезона-2017/18 выполнил 9 результативных действий (7+2) и опережает по этому показателю всех конкурентов.

  • Сане выступает за «Манчестер Сити» с лета 2016 года.
  • Transfermarkt оценивает 21-летнего Лероя в 45 млн евро.

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