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Полузащитник «Ман Сити» Лерой Сане – самый опасный молодой игрок топ-5 лиг на старте сезона-2017/18
Немец вовсю тащит клуб к титулу.
Лерой Сане – самый результативный игрок до 21 года в топ-5 лиг Европы.
Немецкий полузащитник с начала сезона-2017/18 выполнил 9 результативных действий (7+2) и опережает по этому показателю всех конкурентов.
- Сане выступает за «Манчестер Сити» с лета 2016 года.
- Transfermarkt оценивает 21-летнего Лероя в 45 млн евро.
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