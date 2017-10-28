Маурисио Почеттино: «Тоттенхэму» по силам победить «МЮ» и без Харри Кейна»

Харри Кейн не поможет «Тоттенхэму» в гостевой игре с «МЮ» из-за травмы задней поверхности бедра, но Маурисио Почеттино сохраняет позитивный настрой.

«Команда сыграет без лучшего нападающего, но я всегда верил, что мы способны обыграть ту или иную команду без того или иного футболиста.

Я разочарован, поскольку Харри – наш ключевой нападающий и, на мой взгляд, один из лучших форвардов в Европе и мире.

Но мы прежде уже играли без Харри. У нас есть Фернандо Льоренте, а в прошлом сезоне, когда Харри пропустил много матчей, мы задействовали Сон Хынмина», – сказал Почеттино, которого цитирует ВВС.

Кейн забил почти половину мячей «Тоттенхэма» в АПЛ-2017/18 (8 из 19).

«Шпоры» и «красные дьяволы» с 20 очками делят второе-третье места, отставая на 5 баллов от «Сити».

Eurosport.ru проведет прямую текстовую трансляцию встречи «МЮ» – «Тоттенхэм», которая начнется в 14:30 мск.

Eurosport.ru воспользовался симулятором FIFA18 и соорудил прогноз на главный матч выходных.

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