«Меня спросили: «Ты в своем уме?» А потом назвали гением». Почеттино – третий после Зидана и Пепа

Два года назад Гари Невилл рассказал, кого считает самым любимым тренером АПЛ. В тот момент лигу еще не заселили Гвардиола, Конте и Клопп, но выбор эксперта все равно поразил – Маурисио Почеттино. «Если вы спросите меня, на кого я хочу быть похож, когда стану тренером, то назову именно его. Он устроил настоящую эволюцию в «Тоттенхэме», – аргументировал Гари.

С тех пор Невилл попробовал себя тренером, провалился, вернулся в телек и навсегда ушел из коучинга. Карьера Почеттино развивается не так стремительно (ни одного трофея за 3,5 года в «Тоттенхэме»), но аргентинец продолжает впечатлять. После матча с «Реалом» его репутация вышла на галактический уровень.

«Перед игрой люди из близкого окружения подходили ко мне и спрашивали: «Маурисио, можно начистоту?» Я отвечал: «Да, конечно». Они продолжили: «Когда мы увидели стартовый состав, подумали: «Какого черта здесь происходит? Что вообще творится в его голове?» – пересказывал неприятный диалог Почеттино.

Понять реакцию людей легко. Маурисио выкатил схему с пятью защитниками, сделал из Яна Вертонгена левого латераля (бельгиец – номинальный ЦЗ), отправил в опорную зону Харри Уинкса (парню всего 21, а за «Тоттенхэм» он дебютировал только в прошлом году), дал важную роль Муссе Сиссоко (француз думал уйти прошлым летом), а в атаку добавил Фернандо Льоренте.

Тактический припадок объясним проблемами с кадрами (дисквалифицирован Деле Алли, из здоровых фулбеков остался только Серж Орье), но решение Почеттино было как минимум неординарным. Самое клевое, что оно на 100 процентов сыграло – откровенных провалов у аргентинца уже давно нет.

Во-первых, Маурисио легко разбил наивный прессинг хозяев – либо через короткий пас (царил техничный Уинкс), либо через длинный (Льоренте цеплялся за лонгболы). Во-вторых, Вертонген провел матч всей жизни – защитник ни разу не позволил себя обыграть и набил 7 отборов (лучший показатель в игре). В-третьих, «Реал» оказался не готов к умным стандартам «шпор» (5 ударов из общих 11) – Почеттино снова натренировал Кейна, чтобы тот удивлял.

Спасения Льориса прикрыли слабости «Тоттенхэма» на втором этаже, но именно гости нанесли последний удар в игре и последними создали явный момент – с гейм-менеджментом у Маурисио тоже порядок. Уходя в раздевалку, Почеттино вновь поймал недоуменный взгляд: ребята, усомнившиеся в его адекватности, уже называли аргентинца гением.

Подобные отзывы Маурисио генерирует не только в рамках отдельного матча, но и всего сезона. Главный успех аргентинца – он снял для «шпор» проклятие «Уэмбли». Немного мифический фактор связан не только с результатами, но и размерами поля. Стиль «Тоттенхэма» подразумевает высокий прессинг, тогда как на огромном газоне (на «Уэмбли» самый большой в АПЛ) его легче преодолеть – Леонарду Жардим рассуждал об этом после прошлогодней победы «Монако».

Потенциальный недостаток Почеттино перевел в преимущество. В матчах с «Боруссией» и «Ливерпулем» аргентинец отказался от привычной тактики, отдал мяч (32,1% и 36,2% владения), дожидался потерь и уже сам ловил соперника на неподготовленном прессинге. Благодаря свободным зонам «шпоры» нанесли пять ударов после контратак – убойный показатель, если учесть, что Opta предъявляет к ним крайне строгие требования.

Специалиста по таким матчам Почеттино нашел в Хынмин Соне – четыре удара из пяти офрмил кореец. Турбоскоростной вингер напоминает тренеру Садио Мане: на старте прошлого сезона Маурисио попросил игрока похожих качеств, не получил (боссы подкинули неоднозначного Сиссоко), но за счет внутренних резервов, наконец, отыскал исполнителя.

Новое амплуа Сона, доверие Уинксу и Сиссоко, приход Льоренте позволили Почеттино сколотить состав, в котором его требования понимают уже не 13-14 игроков, а все 25. Это помогает Маурисио меняться самому: если раньше аргентинец тасовал схемы, но не отходил от агрессивного стиля, то теперь ротирует и расстановку, и модель игры.

«Я знал, что вы будете удивлены, когда прочитаете состав на матч с «Мадридом». Но всегда очень важно удивлять соперника, быть гибким, играть по-разному. Мы можем использовать тройку или четверку защитников, одного или двух нападающих, двух или трех полузащитников», – прояснил Маурисио.

Глубина состава и меткие ходы тренера отразились на качестве игры. Согласно модели ожидаемых очков, именно «Тоттенхэм», а не «Юнайтед», идет на втором месте в АПЛ. Таблица сыгранных матчей еще ярче: за девять туров «шпоры» проиграли всего один матч по ожидаемым голам (незначительно – «Челси»), во всех остальных люто доминировали.

Стабильность «Тоттенхэма», безусловно, не так крута без трофеев, но на фоне других топов действительно впечатляет. Все последние сезоны «шпоры» далеко позади по зарплатной ведомости – благодаря талантам Почеттино клуб не замечает этого и пользуется кризисом конкурентов. Убойный старт в сезоне возвышает Маурисио до небес – с кучей негативных нюансов (поздняя селекция, ужасный отрезок Деле Алли, все тот же «Уэмбли») «Тоттенхэм» держит высокий уровень.

Три недели назад Пеп Гвардиола в шутку назвал «шпор» командой Харри Кейна. Узнав, как резко на это отреагировал коллега, коуч выдал другую версию: «Возможно, мне стоило их назвать командой Почеттино». Маурисио доказывает: действительно стоило, Пеп.

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