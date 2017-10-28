Сэм Эллардайс: «Тренеров-англичан считают вторым сортом – это позор»

Экс-коуч сборной Англии Сэм Эллардайс прокомментировал ситуацию вокруг английских тренеров.

«Тебя считают второсортным тренером, потому что ты из Англии. Это настоящий позор, ведь у нас есть высокообразованные и очень талантливые специалисты, которым некуда пойти.

Премьер-лига превратилась для Англии в иностранный чемпионат. Если вы посмотрите на владельцев клубов, на менеджеров, на тренеров и на игроков, то поймете, что это так», – приводит слова Эллардайса ESPN.

После увольнения Крэйга Шекспира из «Лестера» в Премьер-лиге осталось 8 главных тренеров-британцев, из которых только 5 – англичане.

Летом 2016 года Эллардайс возглавил сборную Англию, но из-за коррупционного скандала оставил пост спустя 67 дней после назначения. С декабря по май он тренировал «Кристал Пэлас».

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