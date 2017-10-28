«У него больше яиц, чем у всех вас в зале». Самый косячный защитник АПЛ стал королем «Сити»

У Пепа Гвардиолы есть две очевидных слабости: коуч слишком часто нахваливает команды, играющие в короткий пас (комплимент достался даже «Борнмуту» после унизительных 0:4), и закрывает глаза на ошибки парней, которые непозволительно много косячат, но воплощают его стиль.

В прошлом сезоне испанец был адвокатом Клаудио Браво: когда кипер лажал в очередной раз, Пеп жаловался на необычные правила в АПЛ и добивался встречи с главой судейского корпуса. С Джоном Стоунзом похожая история. Пока журналистов веселили ценник в 50 миллионов фунтов и семь ошибок, приведших к удару по воротам (три из них – к голу), Гвардиола напирал на смелость паренька.

«У Джона больше яиц, чем у всех вас в зале. Я даже рад, что он совершает столько ошибок. Я обожаю его. Поверьте, играть центрального защитника в моих командах очень непросто. У других тренеров нужно лишь защищаться, играть головой и справляться с длинными мячами. У меня нужно защищать пространство в 40 метров за спиной – это очень тяжело», – уверял Пеп.

В первую очередь Гвардиола тащится от вертикальных передач Стоунза – это качество Джону досталось после толковых тренировок в «Барнсли» (в отличие от других британских академий, клуб прокачивал именно технику). Вдобавок Джон максимально высоко продвигает мяч – провоцирует на себя соперника, после чего оголяет свободную зону.

Чтение игры тоже впечатлило коуча. В дерби Манчестера защитник даже менялся местами с Фернандиньо: бразилец опускался в центр обороны, Стоунз переходил в опорную. Открывания под партнера обнаружили в Джоне нового Маскерано – мужчины помогают вратарю выйти из-под прессинга и начать атаку.

Уловки Гвардиолы, впрочем, не сработали: Джон смотрит слишком много футбола, чтобы не замечать провалы на фоне топовых коллег. «Я не хочу быть известен только за то, как обращаюсь с мячом, – рассуждал Стоунз. – Я хочу быть известен за то, как защищаюсь и играю без мяча. Хороший пас – это здорово, но еще больше удовольствия я получаю, если заблокирую чей-то удар».

Пеп отреагировал на желание игрока и забронировал за ним роль страхующего. На старте сезона «Сити» использовал тройку защитников, в которой центрального исполнял не Компани или Отаменди, а именно Стоунз. «Он должен чаще выигрывать единоборства, ведь это особенно важно в Премьер-лиге. Когда он сможет добиться этого – не забывайте про его возраст – он станет прекрасным центральным защитником», – напутствовал тренер.

Советы Пепа определенно помогли. К концу октября Стоунз не совершил ни одной ошибки, которая бы привела к удару по воротам или голу – прогресс для худшего игрока по этому показателю с сезона-2014/2015. Надежность Джона позволяет крайним защитникам «Сити» регулярно подключаться в атаку – в случае чего юноша прикроет фланг.

В обратную сторону польза работает тоже: фулбеки включаются в прессинг сразу после потери, помогают отобрать мяч, благодаря чему на Стоунза выпадает меньше нагрузки. В среднем «Сити» допускает лишь 6,2 удара за игру и лидирует по ожидаемым пропущенным мячам в лиге. Лакшери-статистика связана не только с приходом Уокера и Эдерсона, но и развитием Стоунза.

Прокачав оборонительные скиллы, Джон не утратил святого – качества игры в пас. Более того, Стоунз приравнял потери к случайности: если в прошлом сезоне точность его передач составляла 91,7%, то сейчас находится на богоподобной отметке в 96,7%. В абсолютном выражении цифры приобретают эффект кокаина: из 662 передач Джона неточными оказались только 22 – полный улет.

«Финиш прошлого сезона и начало этого вывели меня на новый уровень – теперь я гораздо лучше понимаю игру. Основы, заложенные Пепом, помогают мне с принятием решений – я знаю, когда стоит вывести мяч из обороны, а когда вынести его куда подальше», – объясняет трансформацию Джон.

В лице Гвардиолы англичанин нашел идеального союзника. Во-первых, коуч постоянно сыплет инструкциями – миф, что Пеп не уделяет внимание защите, разрушили интервью Хаби Алонсо, Дани Алвеса и Джерома Боатенга. Во-вторых, Гвардиола дает свободу там, где не дают другие коучи – испанец поощряет рискованные передачи Стоунза, если они выведут партнера на простор.

Прошлым летом Пол Ламберт выдал Стоунзу яркий аванс: Гвардиола может сделать из него второго Жерара Пике. Джон избегает таких сравнений (параллели с Фердинандом, например, его уже достали), но шаг вперед определенно сделал. Среди англичанин янгстер устанавливает моду на техничных защитников, к величию каталонца – точно приблизился.

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