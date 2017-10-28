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«Скорость 76 – это неуважение». Дэниел Старридж призвал уволить разработчиков FIFA 18

«Скорость 76 – это неуважение». Старридж призвал уволить разработчиков FIFA 18
Eurosport

22 мин. назад

28-летнему нападающему нанесли самую горькую обиду в карьере.

Форвард «Ливерпуля» и сборной Англии Дэниел Старридж на миг потерял дар речи при новости о том, что в FIFA 18 его скорость оценена всего на 76.

«Это ли не неуважение к моей скорости, бро? Я один из быстрейших форвардов Премьер-лиги. Рейтинг 76 – это неуважение к моей репутации, моей части, моему имени.

Кто бы ни работал над FIFA 18, их должны уволить. Серьезно», - возмутился Старридж

Драма разыгрывается на 4:48.

https://www.youtube.com/watch?v=BIiSwxLz2Ok&t=1s

  • В FIFA 17 скорость Старриджа равнялась приличным 89.
  • Дэниел забил 1 гол в 10 официальных матчах сезона-2017/18.

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