«Скорость 76 – это неуважение». Дэниел Старридж призвал уволить разработчиков FIFA 18

Форвард «Ливерпуля» и сборной Англии Дэниел Старридж на миг потерял дар речи при новости о том, что в FIFA 18 его скорость оценена всего на 76.

«Это ли не неуважение к моей скорости, бро? Я один из быстрейших форвардов Премьер-лиги. Рейтинг 76 – это неуважение к моей репутации, моей части, моему имени.

Кто бы ни работал над FIFA 18, их должны уволить. Серьезно», - возмутился Старридж

Драма разыгрывается на 4:48.

https://www.youtube.com/watch?v=BIiSwxLz2Ok&t=1s

В FIFA 17 скорость Старриджа равнялась приличным 89.

Дэниел забил 1 гол в 10 официальных матчах сезона-2017/18.

Подписывайся на наш канал в телеграме