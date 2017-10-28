Знатный гол форварда «МЮ» Антони Марсьяля, пришпоривший «Тоттенхэм» к третьему месту

Марьсяль забил, когда уже казалось, что «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» скатают по нулям.

На 81-й минуте француз подобрал в штрафной скидку Ромелу Лукаку и отправил мяч в дальний от вратаря угол. Этот гол оказался единственным в матче.

«Манчестер Юнайтед» вышел на чистое второе место в АПЛ с 23 очками в 10 матчах. Манкунианцы отстают от лидирующего «Манчестер Сити» на 2 балла.

У «Тоттенхэма» осталось 20 очков. «Шпоры» занимают третью строчку в таблице.

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