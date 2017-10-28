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Вся суть матча «МЮ» – «Тоттенхэм» в одном кадре

Вся суть матча «МЮ» – «Тоттенхэм» в одном кадре
Eurosport

51 мин. назад

Жозе Моуринью одним жестом успокоил весь «Тоттенхэм», включая Маурисио Почеттино.

После финального свистка режиссер трансляции матча «МЮ» – «Тоттенхэм» выхватил удачный кадр с главным тренером манкунианцев.

Жозе приложил палец к губам, а на заднем плане оказался мрачный Маурисио Почеттино, сложивший руки на груди в замок.

  • «МЮ» выиграл у «шпор» со счетом 1:0.
  • «Манчестер Юнайтед» вышел на чистое второе место в АПЛ с 23 очками в 10 матчах. У «Тоттенхэма» осталось 20 очков. «Шпоры» занимают третью строчку в таблице.

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