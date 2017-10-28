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Вся суть матча «МЮ» – «Тоттенхэм» в одном кадре
Жозе Моуринью одним жестом успокоил весь «Тоттенхэм», включая Маурисио Почеттино.
После финального свистка режиссер трансляции матча «МЮ» – «Тоттенхэм» выхватил удачный кадр с главным тренером манкунианцев.
Жозе приложил палец к губам, а на заднем плане оказался мрачный Маурисио Почеттино, сложивший руки на груди в замок.
- «МЮ» выиграл у «шпор» со счетом 1:0.
- «Манчестер Юнайтед» вышел на чистое второе место в АПЛ с 23 очками в 10 матчах. У «Тоттенхэма» осталось 20 очков. «Шпоры» занимают третью строчку в таблице.
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