Getty Images

Игрок «Сити» и сборной Бразилии Габриэл Жезус не проиграл ни одного официального матча за год

Жезус не проиграл ни одного официального матча за год
Eurosport

23 мин. назад

Когда бразилец не травмирован, у «горожан» все шикарно.

20-летний нападающий Габриэл Жезус на протяжении года не знает неудач в официальных матчах. Серия началась 29 октября 2016 года, когда Жезус еще с «Палмейрасом» уступил «Сантосу» (0:1).

Перед отъездом в Англию Габриэл провел еще 4 игры за родной клуб – 3 победы, 1 ничья. В 25 матчах с участием бразильца «Сити» победил 21 раз при 4 ничьих.

Еще 6 матчей Жезус провел за сборную Бразилии: 4 победы, 2 ничьи.

  • Беспроигрышная серия Жезуса достигла 35 официальных матчей, в которых он забил 19 голов.

Больше футбольных видео на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Он забросил шайбу за 0,1 секунды до буллитов. Это волшебство

03:03
Популярные видео
«Монреаль» и «Нью-Йорк» нашвыряли 9 шайб, одна из них – на счету русского парня
 286 просмотров3 ч
Хайлайты матча, в котором Англия закидала Испанию 5 голами и стала чемпионом мира U-17
3 635 просмотров18 ч
А еще вам может понравиться