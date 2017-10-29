Игрок «Сити» и сборной Бразилии Габриэл Жезус не проиграл ни одного официального матча за год

20-летний нападающий Габриэл Жезус на протяжении года не знает неудач в официальных матчах. Серия началась 29 октября 2016 года, когда Жезус еще с «Палмейрасом» уступил «Сантосу» (0:1).

Перед отъездом в Англию Габриэл провел еще 4 игры за родной клуб – 3 победы, 1 ничья. В 25 матчах с участием бразильца «Сити» победил 21 раз при 4 ничьих.

Еще 6 матчей Жезус провел за сборную Бразилии: 4 победы, 2 ничьи.

Беспроигрышная серия Жезуса достигла 35 официальных матчей, в которых он забил 19 голов.

Больше футбольных видео на нашем канале в YouTube