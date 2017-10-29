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«Когда выиграешь АПЛ, дай знать». Эшли Янг опустил Деле Алли в матче «МЮ» с «Тоттенхэмом»

«Когда выиграешь АПЛ, дай знать». Янг опустил Алли в матче «МЮ» с «Тоттенхэмом»
Eurosport

1 час назад

Вряд ли Алли теперь помашет рукой вингеру «Юнайтед».

Команда Харри Кейна без лидера оказалась не в силах противостоять «МЮ» – 0:1. Еще в первом тайме игры десятого тура Премьер-лиги на поле вспыхнул конфликт между Эшли Янгом и Деле Алли.

Спорщиков растащили партнеры, но Янг не угомонился и крикнул вслед обидчику:

«Когда выиграешь Премьер-лигу, дай знать».

  • Янг перешел в «МЮ» в 2011 году, а в сезоне-2012/13 стал чемпионом Англии.
  • Последним успехом «шпор» стала победа в Кубке английской лиги-2007/08. В тот момент Алли было 12 лет.

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