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Мать Ромелу Лукаку брала свидетельство о рождении сына на матчи, чтобы доказать его возраст
Никто не верил, что бельгиец выглядит настолько лучше сверстников.
Агент футболиста Мино Райола рассказал историю, связанную с детством Ромелу.
«Я разговаривал с его матерью. Она всегда спорила с другими родителями, которые считали, что Ромелу намного старше своих лет. Больше всего суеты начиналось, когда он забивал по три-четыре мяча.
Он был крупнее и сильнее своих сверстников. Поэтому многие кричали, что Ромелу старше остальных. Его матери приходилось брать на матчи свидетельство о рождении сына.
Ромелу Лукаку родился в Бельгии, хотя многие распускают слухи, что это случилось в Африке», – цитирует Райолу The Mirror.
- Лукаку начал профессиональную карьеру в 16 лет в «Андерлехте».
- С лета 2017 года 24-летний форвард выступает за «Манчестер Юнайтед». На его счету 12 голов в 16 матчах за манкунианцев.
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