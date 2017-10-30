Мората: «Разочарование от возвращения в «Реал» было огромным. Ко мне относились как к мальчишке»

Нападающий «Челси» Альваро Мората рассказал об эмоциях от возвращения из «Ювентуса» в «Реал».

«Почему я вернулся в «Реал»? Существовали определенные контрактные обязательства, которые необходимо было уважать. Разочарование от возвращения было огромным: я вернулся к тому, с чего начинал. После двух сезонов в Италии ко мне снова относились как к мальчику.

Отличительная черта «Юве»? Менталитет победителя и высочайший профессионализм. Мои два сезона в Турине были великолепны. Я приехал туда мальчиком, а уехал настоящим игроком. Для испанца Италия – наилучшая страна.

Я бы никогда не покинул «Юве». Я очень скучаю по Италии, но моя жена хотела жить в Испании», – заявил Мората Football Italia.

Мората перешел из «Реала» в «Челси» летом 2017 года за 62 млн евро.

На счету испанца 7 голов и 3 ассиста в 13 матчах за клуб.

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