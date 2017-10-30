adidas бахнул ностальгическую коллекцию бутс и кроссовок от легенды «МЮ» и «Реала» Дэвида Бекхэма

adidas презентовал коллекцию капсул от экс-звезды сборной Англии, «МЮ», «Реала», «Милана» и «ПСЖ» Дэвида Бекхэма.

Обувь представляет собой обновленную версию adidas Predator, в которых Бекхэм отыграл большую часть карьеры. На снимке представлены белые бутсы, красные и черные кроссовки.

Серия поступит в продажу 31 октября.

Бекхэм провел 115 матчей за сборную Англии и забил 17 мячей.

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