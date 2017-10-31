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Жозе Моуринью: «Фанаты «МЮ» заплатили за билет и могут освистывать того, кто не заслужил свиста»

Моуринью: «Фанаты заплатили за билет и могут освистывать того, кто не заслужил свиста»
Eurosport

22 мин. назад

Король сарказма снова в деле.

Жозе Моуринью прокомментировал поведение болельщиков «МЮ» в матче против «Тоттенхэма». Фанаты свистом встретили замену Маркуса Рэшфорда на Антони Марсьяля, который в итоге забил единственный мяч (1:0).

«Болельщики платят за билеты, поэтому могут делать все, что захотят. Они могут освистывать футболиста, который не заслужил свиста в свой адрес.

Они могут освистывать футболиста, который пашет, как лошадь, просто за то, что игра складывается не в его пользу. Они же заплатили за билеты.

Им позволено делать все. Они могут освистывать тренера, освистывать любого, кого захотят. Здесь для меня никакой проблемы нет», – заявил Жозе.

  • «МЮ» занимает второе место в Премьер-лиге, отставая на 5 очков от «Сити».

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