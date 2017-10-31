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Telefoot: «ПСЖ» ведет переговоры с игроком «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо и подключил к ним Неймара
Бразильца очень хотят в Париже и Каталонии.
«ПСЖ» на полном серьезе рассматривает вариант с приобретением Филиппе Коутиньо. Парижане готовы подписать бразильца ближайшим летом.
По информации Telefoot, спортивный директор «ПСЖ» Антеро Энрике провел в Лондоне первый этап переговоров с агентом Коутиньо Киа Ждуурабчаном. К переговорам с бразильцем подключен его друг Неймар. В борьбе за Коутиньо «ПСЖ» необходимо выдержать атаки со стороны «Барселоны», которая готова заплатить за полузащитника 150 млн евро.
- Летом 2017-го «Ливерпуль» отказался продавать Коутиньо в «Барселону» за сумму свыше 150 млн евро.
- На счету Коутиньо 4 гола и 3 ассиста в 9 матчах сезона-2017/18.
- Transfermarkt оценивает 25-летнего бразильца в 65 млн евро.
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