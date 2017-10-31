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Corriere dello Sport: «Лестер» хотел вернуть Клаудио Раньери, но тренер отказался

Corriere dello Sport: «Лестер» хотел вернуть Раньери, но тренер отказался
Eurosport

43 мин. назад

У итальянца есть гордость.

«Лестер» провалил старт сезона-2017/18 и уволил Крэйга Шекспира. Corriere dello Sport сообщает, что «лисы» хотели вернуть Раньери, но услышали: «Нет, спасибо».

После отказа Клаудио «Лестер» согласовал контракт с Клодом Пюэлем.

  • Раньери – автор сказки «Лестера» и творец исторического титула в сезоне-2015/16.
  • В следующем же сезоне английский клуб уволил итальянца.
  • Сейчас 66-летний Раньери поднимает «Нант»: в чемпионате Франции «канарейки» идут на пятом месте.

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