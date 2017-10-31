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Corriere dello Sport: «Лестер» хотел вернуть Клаудио Раньери, но тренер отказался
У итальянца есть гордость.
«Лестер» провалил старт сезона-2017/18 и уволил Крэйга Шекспира. Corriere dello Sport сообщает, что «лисы» хотели вернуть Раньери, но услышали: «Нет, спасибо».
После отказа Клаудио «Лестер» согласовал контракт с Клодом Пюэлем.
- Раньери – автор сказки «Лестера» и творец исторического титула в сезоне-2015/16.
- В следующем же сезоне английский клуб уволил итальянца.
- Сейчас 66-летний Раньери поднимает «Нант»: в чемпионате Франции «канарейки» идут на пятом месте.
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