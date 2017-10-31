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Хэллоуинский конкурс «Тоттенхэма», заставивший Триппьера и Льоренте трястись от страха

Хэллоуинский конкурс «Тоттенхэма», заставивший Триппьера и Льоренте трястись от страха
Eurosport

5 мин. назад

Ничего страшнее «шпоры» еще не щупали.

Игроки «Тоттенхэма» Бен Дэйвис, Киран Триппьер, Михел Ворм и Фернандо Льоренте поучаствовали в страшном конкурсе «Угадай, что в коробке».

Самый жуткий предмет притаился в третьем контейнере. Триппьер подпрыгнул от испуга, когда увидел живую окровавленную голову, а Льоренте так и не решился пощупать этот дьявольский предмет без посторонней помощи.

  • 1 ноября «Тоттенхэм» примет «Реал» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.
  • «Шпоры» занимают третье место в Премьер-лиге.

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