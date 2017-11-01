Мората – о высказываниях про «Реал»: «Меня не так поняли, я просто сказал, что мне нравилось в «Юве»

Мората на этой неделе дал интервью Gazzetta dello Sport. В переводе издания испанец жаловался на то, что после возвращения в «Реал» с ним обращались, как с мальчишкой.

«Это было недопонимание при переводе. Я лишь хотел сказать, что мне все очень нравилось в «Ювентусе».

В «Челси» я всем доволен, и если бы мне предложили 10-летний контракт, я бы его подписал», – цитирует Морату Marca.

Мората перешел из «Реала» в «Челси» летом 2017 года за 62 млн евро.

На счету испанца 7 голов и 3 ассиста в 13 матчах за клуб.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме