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Мората – о высказываниях про «Реал»: «Меня не так поняли, я просто сказал, что мне нравилось в «Юве»
Форвард «Челси» не критиковал мадридский клуб.
Мората на этой неделе дал интервью Gazzetta dello Sport. В переводе издания испанец жаловался на то, что после возвращения в «Реал» с ним обращались, как с мальчишкой.
«Это было недопонимание при переводе. Я лишь хотел сказать, что мне все очень нравилось в «Ювентусе».
В «Челси» я всем доволен, и если бы мне предложили 10-летний контракт, я бы его подписал», – цитирует Морату Marca.
- Мората перешел из «Реала» в «Челси» летом 2017 года за 62 млн евро.
- На счету испанца 7 голов и 3 ассиста в 13 матчах за клуб.
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