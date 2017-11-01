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Мората – о высказываниях про «Реал»: «Меня не так поняли, я просто сказал, что мне нравилось в «Юве»

Мората – о высказываниях про «Реал»: «Меня не так поняли, я просто сказал, что мне нравилось в «Юве»
Eurosport

18 мин. назад

Форвард «Челси» не критиковал мадридский клуб.

Мората на этой неделе дал интервью Gazzetta dello Sport. В переводе издания испанец жаловался на то, что после возвращения в «Реал» с ним обращались, как с мальчишкой.

«Это было недопонимание при переводе. Я лишь хотел сказать, что мне все очень нравилось в «Ювентусе».

В «Челси» я всем доволен, и если бы мне предложили 10-летний контракт, я бы его подписал», – цитирует Морату Marca.

  • Мората перешел из «Реала» в «Челси» летом 2017 года за 62 млн евро.
  • На счету испанца 7 голов и 3 ассиста в 13 матчах за клуб.

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