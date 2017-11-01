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13 горяченных фоток модели, которая зажигает для форварда «Ливерпуля» и Sports Illustrated Swimsuit

13 горяченных фоток модели, которая зажигает для форварда «Ливерпуля» и Sports Illustrated Swimsuit
Артем Буторин

26 мин. назад

Джорджия Гиббс точно приснится тебе ночью.

Джорджия и подруженька

Джорджия и водные процедуры

Джорджия и ядерный напиток

Джорджия и попугайчики

Джорджия и море

Джорджия вся запуталась

Джорджия и дружочек из «Ливерпуля»

Джорджия все потеряла

Джорджия пашет на работе

Джорджия и Кейт

Джорджия и «Энфилд»

Джорджия и работа

Джорджия и всего один бокальчик

  • Гиббс – финалистка конкурса Мисс Австралия-2014.
  • Джорджия встречается с форвардом «Ливерпуля» Дэнни Ингзом.
  • 22-летняя модель снимается для крутых журналов, включая Sports Illustrated Swimsuit.

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