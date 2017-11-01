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13 горяченных фоток модели, которая зажигает для форварда «Ливерпуля» и Sports Illustrated Swimsuit
Джорджия Гиббс точно приснится тебе ночью.
Джорджия и подруженька
Джорджия и водные процедуры
Джорджия и ядерный напиток
Джорджия и попугайчики
Джорджия и море
Джорджия вся запуталась
Джорджия и дружочек из «Ливерпуля»
Джорджия все потеряла
Джорджия пашет на работе
Джорджия и Кейт
Джорджия и «Энфилд»
Джорджия и работа
Джорджия и всего один бокальчик
- Гиббс – финалистка конкурса Мисс Австралия-2014.
- Джорджия встречается с форвардом «Ливерпуля» Дэнни Ингзом.
- 22-летняя модель снимается для крутых журналов, включая Sports Illustrated Swimsuit.
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