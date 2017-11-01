Getty Images

Goal: «Ман Сити» заключит новый 3-летний контракт с Хосепом Гвардиолой

Goal: «Ман Сити» заключит новый 3-летний контракт с Гвардиолой
Eurosport

1 час назад

Владельцы «горожан» очень довольны работой испанца.

«Манчестер Сити» и Хосеп Гвардиола с большой вероятностью заключат новый 3-летний контракт по окончании сезона-2017/18.

«Горожане» довольны работой специалиста, который проводит на «Этихаде» второй сезон. Клуб еще не открывал переговоры с Пепом, но уверен в их успехе: испанец доволен отношением с игроками и руководством «Сити», сообщает Goal.

  • Действующий контракт Гвардиолы рассчитан до лета 2019 года.
  • «Горожане» лидируют в таблице АПЛ, опережая преследователей из «МЮ» на 5 очков.
  • Ранее Гвардиола возглавлял «Баварию» и «Барселону».

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Давид Вилья ввалил сочный гол «Коламбусу», но его «Нью-Йорк» пропустил четыре

02:33
Популярные видео
Вратарь «Детройта» смешно отразил в ворота шайбу, которая летела мимо
1 423 просмотров6 ч
«Лас-Вегас» вел в две шайбы, но потом включился Бучневич, и начался ад
1 255 просмотров6 ч
А еще вам может понравиться