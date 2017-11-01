Goal: «Ман Сити» заключит новый 3-летний контракт с Хосепом Гвардиолой

«Манчестер Сити» и Хосеп Гвардиола с большой вероятностью заключат новый 3-летний контракт по окончании сезона-2017/18.

«Горожане» довольны работой специалиста, который проводит на «Этихаде» второй сезон. Клуб еще не открывал переговоры с Пепом, но уверен в их успехе: испанец доволен отношением с игроками и руководством «Сити», сообщает Goal.

Действующий контракт Гвардиолы рассчитан до лета 2019 года.

«Горожане» лидируют в таблице АПЛ, опережая преследователей из «МЮ» на 5 очков.

Ранее Гвардиола возглавлял «Баварию» и «Барселону».

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