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Моуринью: «Мои игроки заслуживают уважения, ведь «Тоттенхэм» забил «Ливерпулю» и «Реалу», но не нам»

Моуринью: «Мои игроки заслуживают уважения, ведь «Тоттенхэм» забил «Ливерпулю» и «Реалу», но не нам»
Eurosport

1 час назадИзменено 52 мин. назад

Жозе оценил своих игроков на фоне рвущего соперника.

Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью отреагировал на результаты последних матчей «Тоттензэма».

«Тоттенхэм» обыграл 4:1 «Ливерпуль» и 3:1 «Реал», но не забил нам. Так что мои игроки заслуживают немного уважения», – заявил португалец.

  • «МЮ» действительно не пропустил от «Тоттенхэма» и даже выиграл в десятом туре АПЛ – 1:0.
  • Манки занимают второе место в АПЛ и выиграли 4 матча на групповом этапе Лиги чемпионов.

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