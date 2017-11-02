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Моуринью: «Мои игроки заслуживают уважения, ведь «Тоттенхэм» забил «Ливерпулю» и «Реалу», но не нам»
Жозе оценил своих игроков на фоне рвущего соперника.
Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью отреагировал на результаты последних матчей «Тоттензэма».
«Тоттенхэм» обыграл 4:1 «Ливерпуль» и 3:1 «Реал», но не забил нам. Так что мои игроки заслуживают немного уважения», – заявил португалец.
- «МЮ» действительно не пропустил от «Тоттенхэма» и даже выиграл в десятом туре АПЛ – 1:0.
- Манки занимают второе место в АПЛ и выиграли 4 матча на групповом этапе Лиги чемпионов.
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