Моуринью: «Мои игроки заслуживают уважения, ведь «Тоттенхэм» забил «Ливерпулю» и «Реалу», но не нам»

Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью отреагировал на результаты последних матчей «Тоттензэма».

«Тоттенхэм» обыграл 4:1 «Ливерпуль» и 3:1 «Реал», но не забил нам. Так что мои игроки заслуживают немного уважения», – заявил португалец.

«МЮ» действительно не пропустил от «Тоттенхэма» и даже выиграл в десятом туре АПЛ – 1:0.

Манки занимают второе место в АПЛ и выиграли 4 матча на групповом этапе Лиги чемпионов.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме